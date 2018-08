Toronto, Fognini eliminato al 2° turno rinuncia a Cincinnati. Avanti Nadal e Zverev

di Redazione Sport

Fabio Fognini esce di scena al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 in corso sul cemento di Toronto. L'azzurro, reduce dal successo a Los Cabos, in Messico, ha ceduto al 19enne canadese Denis Shapovalov, n.26 del ranking mondiale in due set 6-3 7-5. Al termine del match Fognini ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati, al via lunedì prossimo. L'azzurro ha deciso di prendersi un pò di riposo in vista dell'Us Open, quarto e ultimo torneo dello Slam in programma alla fine di agosto.



Esordio positivo per Rafa Nadal nel torneo di Toronto, in Canada. Nella notte italiana lo spagnolo n.1 del mondo, trionfatore già in tre occasioni nel «1000» canadese (nel 205 e nel 2013 a Montreal e nel 2008 a Toronto), al rientro nel circuito dopo tre settimane e mezzo di pausa, ha battuto per 6-2 6-3 il francese Benoit Paire. Vittoria come da pronostico anche per Alexander Zverev, 2/a testa di serie che ha regolato per 6-4 6-4 lo statunitense Bradley Klahn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA