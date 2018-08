Toronto, Nadal in semifinale: sconfitto Cilic in rimonta

Rafael Nadal si qualifica per la semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari). Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta il croato Marin Cilic, numero 7 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 in due ore e 19 minuti. Nadal affronterà in semifinale il russo Karen Khachanov, numero 38 del mondo, che batte l'olandese Robin Haase, numero 39 Atp, per 6-3, 6-1 in 55 minuti.

