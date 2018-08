US Open, con Travaglia e Gaio sono 8 gli italiani nel tabellone principale

di Redazione Sport

Stefano Travaglia e Federico Gaio hanno staccato il pass per il tabellone principale degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i main draw - comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. È così salito a otto il numero degli azzurri nel tabellone principale degli Us Open maschili. Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni maschili il 26enne di Ascoli Piceno, numero 141 del ranking mondiale e 26esima testa di serie delle «quali», ha sconfitto per 6-4, 6-0 il dominicano Victor Estrella Burgos. Dal canto suo il 26enne di Faenza ha superato in rimonta, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-3, 7-6 (7-4), l'argentino Marco Trungelliti. Niente da fare invece per Lorenzo Giustino, che ha ceduto per 7-5, 6-4 all'austriaco Dennis Novak, 25esima testa di serie delle «quali», e per Lorenzo Sonego, decima testa di serie delle «quali», sconfitto 6-4, 7-6 (7-3) dallo statunitense Colin Altamirano. Il 22enne torinese è stato però ripescato come lucky loser visti i ritiri a tabellone già compilato di Pablo Cuevas e Jared Donaldson. Erano 14 gli azzurri al via (partecipazione record, solo gli Stati Uniti hanno più rappresentanti, 16, ma con 9 wild card). Sono stati eliminati all'esordio Matteo Donati, Salvatore Caruso, Luca Vanni, Gianluigi Quinzi, Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano, Andrea Arnaboldi e il Next Gen Gian Marco Moroni, mentre il secondo turno è stato fatale a Thomas Fabbiano, settima testa di serie delle «quali», e Simone Bolelli, testa di serie numero 29. Per quanto riguarda il main draw gli azzurri ammessi di diritto con la loro classifica sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Paolo Lorenzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA