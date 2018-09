US Open, la Sevastova elimina la Stephens e vola in semifinale

La lettone Anastasija Sevastova ha battuto la campionessa in carica Sloane Stephens e si è qualificata per le semifinali degli Us Open. La Sevastova, numero 18 nel mondo, non ha dato scampo alla Stephens e l'ha sconfitta con un netto 6-2, 6-3 in un'ora e 24 minuti. In questo modo la ceca Karolina Pliskova è l'unica top ten rimasta in gara. Proprio la Pliskova potrebbe essere la rivale della Sevastova in semifinale, dato che si misurerà con l'americana Serena Williams. Per la Sevastova, la vittoria di oggi significa la sua prima volta tra le quattro migliori di un Grande Slam, dopo aver raggiunto i quarti di finale nei due anni precedenti agli Us Open.

