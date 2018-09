US Open, la Suarez Navarro elimina la Sharapova e vola ai quarti

di Redazione Sport

Alla vigilia del suo 30° compleanno Carla Suarez Navarro si qualifica per i quarti di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. La spagnola, numero 24 Wta e 30esima testa di serie, supera per 6-4, 6-3, in un'ora e mezza di gioco, la russa Maria Sharapova numero 22 del mondo e del seeding, sconfitta per la seconda volta in sei confronti. Il quarto match di fila in notturna è stato dunque fatale alla siberiana, vincitrice dell'edizione del 2006: dopo aver fallito una chance di break nel secondo gioco del primo set, Sharapova ha perso per tre volte di fila il servizio e, anche se in due occasioni si è ripresa il break, ha finito per cedere il primo parziale al decimo gioco. Nella seconda frazione la tennista di Las Palmas de Gran Canaria ha strappato ancora in avvio la battuta alla russa, ha restituito immediatamente il break ma dal 2-1 per la bella siberiana si e poi aggiudicata cinque degli ultimi sei game. Nel bilancio conclusivo 15 vincenti per entrambe ma la Sharapova ha commesso quasi il doppio degli errori gratuiti rispetto alla sua avversaria, 38 contro 20, ed ha convertito solo il 38% (3 su 8) delle palle-break a disposizione (contro il 75% della spagnola).



«Quando mi sono alzata stamane ho pensato solo che volevo vincere -ha detto Suarez Navarro-. Lo scorso anno avevo giocato contro Venus Williams proprio nel giorno del mio compleanno ed avevo perso. Stavolta desideravo che questa giornata fosse davvero speciale…. Ho cercato di essere aggressiva fin dall'inizio e di rimanere concentrata sul mio tennis: sono davvero soddisfatta per come ho giocato su questo campo fantastico». Suarez Navarro affronterà ai quarti la statunitense Madison Keys, numero 14 del mondo e del tabellone, che si è aggiudicata le tre sfide precedenti.

