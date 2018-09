US Open, Nadal-Thiem nei quarti, avanti Serena Williams e Stephens

di Guido Frasca

La rivincita della finale dell'ultimo Roland Garros stravinta da Nadal. Il mancino spagnolo numero uno del mondo e Dominic Thiem, testa di serie numero 9, si ritroveranno martedì uno di fronte all'altro nei quarti degli US Open. Questa volta sul cemento e non sulla terra rossa, superficie preferita di entrambi. Rafa, campione in carica (a Flushing Meadows ha vinto anche nel 2010 e 2013, pure in quei casi era in vetta al ranking), ha raggiunto per la 36esima volta i quarti in uno Slam, l’ottava a New York, battendo in quattro set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 37 Atp per la prima volta approdato agli ottavi di un Major: di 6-3 6-3 6-7 (6) 6-4 per Nadal, che si è un po' complicato un match che conduceva due set a zero e break nel terzo. Dal canto suo il 25enne austriaco (festeggia il compleanno proprio oggi), per il terzo anno di fila agli ottavi, è riuscito finalmente compiere un altro passo avanti superando il sudafricano Kevin Anderson, testa di serie numero 5 Atp e finalista della passata edizione: 6-4 6-2 7-6 (2) il punteggio di una vittoria netta. Sarà la decima sfida fra Nadal e Thiem, il primo sul cemento, con il maiorchino avanti 7-3 nel bilancio dei precedenti.



Anche gli americani hanno un giocatore dei quarti maschili. Si tratta del gigante John Isner, decima testa di serie, che ha battuto in cinque set il canadese Milos Raonic, 25esima testa di serie: 3-6 6-3 6-4 3-6 6-2 il punteggio in favore del 33enne di Greensboro, già semifinalista a Wimbledon lo scorso luglio e capace di ritornare nei quarti dello Slam di casa sette anni dopo la prima apparizione. Isner si misurerà contro l’argentino Juan Martin Del Potro, testa di serie numero 3, che ha superato agevolmente il croato Borna Coric, numero 20 della classifica Atp: 6-4 6-3 6-1 per il tennista sudamericano che a New York ha trionfato nel 2009.



Nel torneo femminile prosegue la marcia di Serena Williams il cui obiettivo dichiarato è agganciare il record Slam di Margareth Court (24 titoli). E’ per questo che è rientrata nel circuito dopo essere diventata madre. A dispetto di una forma fisica non perfetta, il suo tennis potente e la determinazione feroce le stanno bastando per superare le avversarie. Ultima in ordine di tempo Kaia Kanepi nell'ottavo più anziano del torneo: quasi 37 anni la Williams 17esima testa di serie, 33 l'estone numero 44 Wta. Serena ha ceduto il secondo set dopo aver dominato il primo: 6-0 4-6 6-3. Prossima avversaria la ceca Karolina Pliskova, numero 8 del seeding e finalista agli US Open due anni fa, che ha rifilato un doppio 6-4 all’australiana Ashleigh Barty, 18esima testa di serie.



Sempre tra le donne per il terzo anno di fila Anastasija Sevastova, 19esima testa di serie, è approdata nei quarti a Flushing Meadows. La 29 lettone ha sconfitto per 6-3 1-6 6-0 l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 7. La Sevastova attende nei quarti Sloane Stephens, testa di serie numero 3. La statunitense campionessa in carica del torneo, si è sbarazzata con un duplice 6-3 della belga Elise Mertens, testa di serie numero 15.

