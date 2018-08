Cornet sanzionata per il cambio maglietta. La Wta insorge: «E gli uomini a torso nudo?»

Un rapidissimo cambio di maglietta che ha scatenato un putiferio. La Wta difende Alize Cornet e sottolinea di essere «sempre stata in prima linea per le donne nello sport». La presa di posizione della Women's Tennis Association arriva dopo il caso che ha visto coinvolta la tennista francese nel match del primo turno dell'Us Open perso contro la svedese Johanna Larsson. All'inizio del terzo set Cornet è stata richiamata con un warning dal giudice di sedia per essersi sfilata in campo la maglia che aveva indossato al contrario dopo una pausa nello spogliatoio rimanendo per

pochi istanti con il solo “top”, il reggiseno utilizzato dalle atlete.



La tennista transalpina ha accolto con stupore la decisione e nelle ore successive all'incontro sui social è montata la polemica, visto che agli uomini è consentito di rimanere a torso nudo per sostituire la maglia. Gli organizzatori dell'Us Open sono intervenuti per primi, precisando in un comunicato che «tutti i giocatori possono cambiare la maglietta quando sono seduti sulla sedia al cambio campo» e che questa «non è considerata una violazione del codice», scusandosi infine con la francese per l'accaduto: «Siamo dispiaciuti che sia stata attribuita una violazione del codice alla Cornet. Abbiamo chiarito la questione e garantiamo che questo non accadrà più in futuro. Fortunatamente le è stato comminato soltanto un warning, senza altre ulteriori penalizzazioni. Le tenniste, se lo vogliono, possono anche cambiarsi la maglietta in un luogo più privato vicino al campo, se disponibile. Ed in questa circostanza non sarà considerata una “pausa bagno”».Poco fa, è stata la Wta a fare chiarezza: «La violazione del codice che la Usta ha inflitto ad Alize Cornet è stata ingiusta e non basata su regole della Women's Tennis Association, poiché la Wta non ha regole specifiche in merito al cambio di abbigliamento in campo – si legge nella nota-. La Wta è sempre stata e sarà sempre in prima linea per le donne e per lo sport delle donne. Questa violazione del codice ricade nell'ambito delle regole dei tornei del Grande Slam e siamo felici di apprendere che l'Usta ha ora cambiato questa politica. Alize non ha fatto nulla di sbagliato».

