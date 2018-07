Wimbledon, Camila Giorgi ai quarti: sfiderà Serena Williams

Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo di Wimbledon: l'azzurra ha sconfitto negli ottavi la russa Ekaterina Makarova in due set con il punteggio di 6-3 6-4. È il miglior risultato in una prova del Grande Slam per la 26enne di Macerata, che ora incontrerà la vincente del match tra la statunitense Serena Williams e la russa Evgeniya Rodina.



Sarà la statunitense Serena Williams a sfidare Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon. L'ex n. del mondo, ora n.180 delle classifiche mondiali testa di serie n. 25 dello Slam londinese, ha battuto la russa Evgeniya Rodina in due set con il punteggio di 6-2 6-2. Gli altri risultati degli ottavi: Cibulkova-Hsieh 6-4 6-1; Ostapenko-Sasnovich 7-6 6-0; Bertens-Karolina Pliskova 6-3 7-6; Kerber-Bencic 6-3 7-6; Goerges-Vekic 6-3 6-2; Kasatkina-Van Uytvanck 6-7 6-3 6-2.

