Wimbledon, Djokovic piega Nadal al tie-break del quinto set: domani la finale contro Anderson

di Readazione Sport

Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon: il serbo ha battuto nella seconda semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo, in 5 set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (11-9) 3-6 10-8 in 5 ore e 21 minuti di gioco Il match era stato sospeso ieri sera alla fine del terzo set. Djokovic, alla ricerca del suo quarto titolo a Wimbledon, affronterà domani il sudafricano Kevin Anderson vincitore ieri in semifinale sullo statunitense john Isner di una maratona di 6 ore e 36' e conclusasi 26-24 al quinto set.

