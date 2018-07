Wimbledon, Fabbiano si ferma al terzo turno sconfitto da Tsitsipas

Finisce al terzo turno la corsa di Thomas Fabbiano a Wimbledon: l'azzurro - proveniente dalle qualificazioni - è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie n.31, in tre set con il punteggio di 6-2 6-1 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Domani torna in campo Fabio Fognini per affrontare il ceco Jiri Vesely: in palio un posto negli ottavi.

