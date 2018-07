Wimbledon, Federer e Nadal volano ai quarti

Roger Federer è il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero, n.2 del mondo ma prima testa di serie dello Slam londinese, ha battuto il francese Adrien Mannarino, n.22 del seeding, in tre set con il punteggio di 6-0 7-5 6-4.



Rafael Nadal batte in 3 set Jiri Vesely staccando il pass per i quarti di finale di Wimbledon, terza prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. Lo spagnolo n.1 del mondo ha superato il giocatore ceco, n.93 dell'Atp, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 dopo un'ora e 55 minuti di gioco. Nei quarti Nadal affronterà il vincitore della sfida tra l'argentino Del Potro e il francese Simon.

