Wimbledon, Anderson è il primo finalista: battuto Isner dopo 6 ore e 35 minuti

Non è stato il match più lungo della storia di Wimbledon e del tennis, ma comunque ha tenuto gli spettatori – sul campo e davanti alla tv – incollati alla partita per ben 6 ore e 35 minuti. Una maxi maratona, quella tra Kevin Anderson e John Isner, che alla fine ha premiato il tennista sudafricano, numero 8 del tabellone e del mondo, vincitore per 7-6 (6) 6-7 (5) 6-7 (9) 6-4 26-24. Anderson, che dopo aver eliminato sua Maestà Roger Federer continua il suo momento magico, incontrerà il vincente dell'altra semifinale tra lo spagnolo Rafa Nadal e il serbo Novak Djokovic.



Ottantasette anni dopo Brian Norton il tennis sudafricano ritrova dunque la finale di Wimbledon (nel 1985 Kevin Curren difendeva i colori degli Stati Uniti) con Kevin Anderson. Quella con Isner è una sfida che entrerà negli annali con le sue 6h35' è in assoluto il secondo match come durata all'All England Club dopo le 11h05' dello storico 70-68 con cui lo stesso Isner superò Nicolas Mahut al primo turno dell'edizione 2010. Si tratta della seconda finale in un Major per il 32enne di Johannesburg, dopo quella raggiunta nel settembre scorso agli US Open.

