Grande prestazione sull'erba di Wimbledon per Thomas Fabbiano. L'azzurro, numero 133 del ranking mondiale, si è imposto sullo svizzero, ex top ten, Stan Wawrinka in tre set con il punteggio di 7-6 (9-7), 6-3, 7-6 (8-6) ed è volato al terzo turno dello Slam londinese.

