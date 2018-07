Wimbledon, la Giorgi vola agli ottavi. Serena Williams avanza, Venus ko

Ottima prestazione di Camila Giorgi nel terzo turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba dell'All England Lawn Tennis. La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, dopo aver eliminato la lettone Anastasija Sevastova e la statunitense Madison Brengle, ha battuto in rimonta per 36 76(8) 62, dopo due ore e 38 minuti di battaglia, la ceca Katerina Siniakova, numero 42 Wta.



Destini opposti nel terzo turno del tabellone femminile di Wimbledon per le sorelle Williams. Serena Williams, ex numero 1 del mondo reduce dal lungo stop per la maternità, approda agli ottavi di finale sull'erba dell'All England Club superando 7-5, 7-6 la francese Kristina Mladenovic. Viene invece eliminata Venus Williams battuta in 3 set dall'olandese Kiki Bertens 6-2, 6-7 (5-7), 8-6. La maggiore delle sorelle Williams, attualmente numero 9 del mondo, in carriera ha vinto 5 volte Wimbledon, l'ultima nel 2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA