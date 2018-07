Wimbledon, Lorenzi out, ok Giorgi. Avanza anche Federer

Si ferma al secondo turno il torneo di Wimbledon per Paolo Lorenzi. L'azzurro è stato battuto in quattro set dal francese Gaël Monfils numero 44 del ranking mondiale, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (7-5), 7-6 (7-3) dopo quasi tre ore di gara.



Nessun problema per Roger Federer nel torneo di Wimbledon. Sull'erba londinese il numero uno del tabellone si è imposto facilmente sullo slovacco Lukas Lacko in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-1 in un'ora a mezza di gioco, accedendo al terzo turno.



Camila Giorgi conquista il match contro Brengle con un doppio 6-4 e per la quinta volta in carriera giocherà il 3° turno di Wimbledon

