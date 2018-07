Wimbledon, Serena Williams in finale con la Kerber

Serena Williams approda in finale a Wimbledon. La campionessa statunitense ha eliminato la tedesca Julia Goerges 6-2, 6-4 dopo un'ora e 12 minuti di gioco. L'ex n.1 del mondo, attualmente 181 del ranking Wta, sfiderà ora Angelique Kerber a caccia del suo ottavo titolo sull'erba dell'All England Club. L'americana vincitrice di 23 trofei major ha trionfato a Wimbledon nel 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e nel 2016. Angelique Kerber, n.10 Wta, ha sconfitto con un doppio 6-3 la lettone numero 12 del mondo, Jelena Ostapenko, dopo un'ora e 7 minuti di gioco. Per la 30enne mancina di Brema si tratta della quarta finale in una prova dello Slam in carriera, la seconda sull'erba dell'All England Club dopo quella del 2016 persa contro Serena Williams.

