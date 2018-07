Wta di Mosca, Danilovic vince in finale contro Potapova

La 17enne Olga Danilovic, figlia di Predrag grande cestista degli anni '90, trionfa nel torneo Wta di Mosca (terra, montepremi 750.000 dollari). La giovane serba, numero 187 del mondo e in tabellone come lucky loser, supera in finale la coetanea russa Anastasia Potapova, numero 204 del ranking Wta e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 7-5, 6-7 (1-7), 6-4 in due ore e 19 minuti. Per Danilovic si tratta del primo titolo della carriera.

