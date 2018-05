Zverev centra la semifinale e regala la racchetta a Totti

Ha regalata la racchetta con cui ha ottenuto il pass per la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia a Francesco Totti, Alexander Zverev. Il tennista tedesco - campione uscente al Foro Italico - dopo aver eliminato il belga David Goffin, testa di serie numero 9, ai quarti di finale (6-4, 3-6, 6-3) ha omaggiato così l’ex capitano della Roma. Totti infatti insieme alla famiglia era presente in tribuna al Centrale del Foro Italico per assistere alla partita. «Mi sono emozionato quanto ho visto Totti inquadrato sul grande schermo» ha dichiarato il tennista tedesco. Per Zverev oggi semifinale contro il croato Marin Cilic, testa di serie numero 4 del torneo.





