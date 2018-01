Corri per la Befana, tante iniziative per una giornata speciale

Finalmente ci siamo. Il gran giorno della manifestazione CORRI PER LA BEFANA - Trofeo NSL Italia e Clinica Veterinaria NSL, sta per arrivare. Giunta alla 26^ edizione, la storica manifestazione dell’Epifania in programma sabato 6 gennaio 2018 nell’ormai abituale scenario del Parco degli Acquedotti, è patrocinata da Roma Capitale, Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Fidal Lazio e Centro Sportivo Italiano di Roma.. Oltre alla ormai famosa gara competitiva e non competitiva da 10 km, sono previste anche una Happy Run da 3 km e una Mini Happy Run da 800 mt. che prenderanno entrambe il via la mattina del 6 gennaio poco prima della partenza della 10 km. Il ritrovo è previsto alle 8.30 di sabato nel campo sportivo della parrocchia di San Policarpo, in Piazza Aruleno Celio Sabino, 50, naturalmente a Roma. Questo il percorso della CORRI PER LA BEFANA - Trofeo NSL Italia e Clinica Veterinaria NSL: da Circonvallazione Tuscolana (tra Via Lemonia e Via Caio Ateio Capitone), sotto arco del Centro Sportivo Italiano, percorso stradale (Circonvallazione Tuscolana, Via Tuscolana, Via delle Capannelle, Via Appia Nuova, Viale Appio Claudio) con entrata nel parco intorno al km 7. Percorso di oltre 2500 metri all’interno del Parco degli Acquedotti, segnalato e vigilato dallo staff (vedere piantina) con immissione su Viale Appio Claudio ed arrivo su Via Lemonia sotto arco NSL Italia (altezza incrocio con Via Sestio Calvino).



Sono tante le iniziative che gli organizzatori del Roma Road Runners Club hanno previsto per tutti i giovani amanti dello sport all’aria aperta. Come ad esempio LE VOLATE DELLA BEFANA, batterie di corsa lunghe 50 metri per i più piccoli con iscrizione gratuita sul posto che si svolgeranno venerdì 5 gennaio alle ore 10.30 presso il Jolly Track, pistino di atletica del Running Camp Capannelle. È possibile partecipare sia individualmente che come scolaresca. E poi l’ormai famoso VILLAGGIO DELLA BEFANA, presso il Campo Sportivo della Chiesa di San Policarpo, in via Lemonia/Piazza A. Celio Sabino, 50. È stato allestito un ricco programma di iniziative sportive ed eventi collaterali rivolte ai partecipanti alle gare, alle loro famiglie e a tutti i residenti del quartiere, tra cui il calcio-balilla umano, calci di rigore, giochi sportivi, mini tennis, stand, oltre al deposito borse, segreteria e spogliatoi.



E per festeggiare il giorno dell’Epifania, le “mitiche“ Befane del parco si aggireranno per il Villaggio ed il parco con sacche pieni di dolci. Al termine della lunga giornata di sport e sorrisi, le somme raccolte grazie ai contributi volontari di tutti i partecipanti saranno destinate ad iniziative di solidarietà della Parrocchia di San Policarpo, utilizzate per sostenere famiglie bisognose. Un ulteriore contributo alla campagna di RADIO RADIO con l’acquisto delle calze della Befana, il cui ricavo verrà devoluto dalla radio a persone bisognose. Senza dimenticare la cifra sarà stanziata dall’organizzazione per l’acquisto di un defibrillatore per l’istituto scolastico di via del Calice (Capannelle).



Lo storico OASI PARK, parco divertimenti per tutta la famiglia, è partner della Corri per la Befana e omaggerà tutti i bambini che partecipano alla Mini Happy Run, alla Happy Run o alle Volate della Befana (5 gennaio) di tre ticket omaggio, da utilizzare nel parco giochi di Via Tarquinio Collatino, 56/58. Un ringraziamento anche alla Ibsa Bouty, che con la nuova linea Daigo di integratori salini al gusto arancia e limone, sarà sponsor della manifestazione.



CORRI PER LA BEFANA - Trofeo NSL Italia e Clinica Veterinaria NSL è la seconda tappa del circuito podistico R-UNISPORT ROMA, organizzato dal Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Roma, con il Patrocinio e la collaborazione tecnica della Fidal Lazio. Il circuito di maratonine competitive e non competitive su varie distanze è riservato a tutti i dipendenti e gli studenti regolarmente e correntemente iscritti ad un corso di laurea delle Università aderenti a UNISPORT Roma ed è articolato sulla partecipazione ad un calendario di gare con classifiche differenziate e su varie distanze, distribuito tra Novembre 2017 e Maggio 2018, per un totale di 8 (otto) appuntamenti, tra cui la X-Milia in programma il 25 febbraio e l’Appia Run il 15 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA