Kessie è rinato, Rodriguez un rosso pericoloso

di Salvatore Riggio



G. DONNARUMMA 5.5

Suo l’errore sul gol del Cagliari. Deve ringraziare Kessie per la doppietta.



CALABRIA 6

In fase difensiva soffre un po’, ma propizia l’azione del 2-1.



BONUCCI 6.5

Non va ma in difficoltà contro Pavoletti. Il suo 2018 è iniziato nel migliore dei modi.



ROMAGNOLI 6

Meglio nel primo tempo, quando non si lascia intimorire dagli attaccanti del Cagliari.



RODRIGUEZ 5

Espulso per doppia ammonizione a 10’ dalla fine. Lascia il Milan in inferiorità numerica in un momento importante della partita.



KESSIE 7.5

Rigenerato da Gattuso. Impegna Cragno con un gran tiro da fuori, poi firma una doppietta.



BIGLIA 5.5

Il centrocampo del Cagliari a tratti lo manda in tilt.



BONAVENTURA 6.5

Corre e verticalizza. Pericoloso nella ripresa sull’1-2 impegnando Cragno con un bellissimo tiro da fuori.



SUSO 6

Questa volta non è lui l’uomo decisivo.



KALINIC 6.5

Si procura il rigore e smarca Kessie per l’1-2.



CALHANOGLU 6

Ancora titolare nel tridente. Gattuso potrebbe avergli finalmente trovato il suo ruolo in questo Milan.



GATTUSO 6.5

Salvato da Kessie. Vince in rimonta su un campo difficile.

