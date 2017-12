Lazio, la voglia di “doppia rivincita” passa da Caicedo

di Alberto Abbate

Il graffio della pantera sull’ultima vittoria biancoceleste in campionato. Si riparte da Caicedo per riacciuffarla con le unghie e con i denti pure a Bergamo. È la grande chance dal primo minuto per l’attaccante ecuadoregno, protagonista nel girone d’Europa League con 3 reti e 2 assist in 5 gare, ma comunque nelle ultime settimane pure con Fiorentina e Samp. Prima in negativo con un rigore dubbio provocato, poi con il tap-in allo scadere per i tre punti sotto la Lanterna.



