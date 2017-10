â€‹Lazio, torneo nella gabbia a Formello. Domenica amichevole con il Rocca di Papa

di Valerio Cassetta

Tutti nella gabbia, come nel 2000. Aspettando il rientro dei giocatori convocati con le rispettive nazionali (Immobile, Parolo, Murgia, Marusic, Bruno Jordao e Lulic), Simone Inzaghi continua a lavorare a ranghi ridotti. Nel pomeriggio, nel centro sportivo di Formello, è andato in scena un triangolare indoor con formazioni da cinque calciatori ognuna. Vargic, Luiz Felipe, Leiva, Crecco e Nani con il fratino verde, Rus (portiere della Primavera), Mauricio, Di Gennaro, Oikonomidis e Palombi con la casacca rossa, mentre tra gli azzurri figuravano Guerrieri, Prce, Patric, Pedro Neto e Caicedo. Una seduta ad alta intensità, che ha ricordato quelle della stagione del secondo scudetto laziale, quando Simone Inzaghi, attaccante della rosa di mister Eriksson, sfidava Mancini, Veron, Simeone e compagni. A riposo ancora una volta Strakosha, de Vrij, Radu, Milinkovic e Luis Alberto insieme a Wallace, che potrebbe recupera per la trasferta con la Juventus, mentre ci vorrà più tempo per il rientro di Felipe Anderson, Bastos e Basta. Da valutare Lukaku, che domani tornerà a Roma per un problema muscolare accusato durante il ritiro con il Belgio. Per sabato mattina, intanto, è stata programmata un’amichevole a porte chiuse nel quartiere generale laziale contro il Real Rocca di Papa, squadra che milita in prima categoria.

