Lazio, visite mediche per Mauricio: nel pomeriggio la partenza per Verona

di Valerio Cassetta

Prima le visite mediche, poi la partenza per Verona. Mauricio è pronto a riprendersi la Lazio e in mattinata ha sostenuto i controlli di rito con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, per ottenere l’idoneità sportiva. Arrivato intorno alle 8.00 presso la clinica Paideia di Roma, il difensore brasiliano ha detto di essere contento per il reintegro nella lista dei 25 giocatori per la Serie A al posto di Luca Crecco, ora utilizzabile solo in Coppa Italia e in Europa League. Nel pomeriggio Mauricio partirà con la squadra per la trasferta di Verona, in programma domani pomeriggio al Bentegodi, e non è escluso che possa giocare titolare. Il reparto arretrato è in emergenza: Wallace, de Vrij, Bastos e Basta sono fermi per infortunio e l'unico centrale di ruolo rimasto è il giovane Luiz Felipe.

