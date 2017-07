Milan, Fassone: «Uno fra Belotti, Morata e Aubameyang». Montella: «I tifosi sognano, ora tocca a noi»

di Salvatore Riggio

Gli acquisti del Milan, mirati in ogni ruolo, stanno esaltando i tifosi. La proprietà cinese sta mantenendo le promesse di qualche mese fa. Bonucci e Biglia, gli ultimi 2 di 10, ne sono la prova: «Noi stiamo imparando a conoscere la Cina che si sta affacciando al mondo del calcio, una religione in Italia. Abbiamo la responsabilità di dover ricostruire un Milan straordinario: ogni giorno che passa, giocatori importantissimi a livello internazionale chiedono informazioni su questo nostro progetto. Questo è un grande onore per noi. Bonucci? Era un’idea folle. Talmente folle che ci sembrava così tutto complicato, poi Vincenzo Montella ci ha detto di insistere e lo abbiamo fatto. Leonardo è un leader, che ci darà una mano», le parole di Marco Fassone, ad e dg del Milan. Adesso tocca al centravanti. Tra i tanti nomi, quello in pole resta Belotti del Torino. Urbano Cairo vuole i 100 milioni di euro della clausola (ricordiamo, vale solo per l’estero), ma il giocatore gradirebbe il trasferimento in rossonero. «Quando rientreremo in Italia, imboccheremo la strada giusta. Stiamo tenendo aperte tutte le piste e faremo sicuramente qualcosa di bello. Sono stati fatti tanti nomi e di attaccanti fortissimi. Di sicuro sarebbe bello avere uno tra Andrea Belotti, Alvaro Morata o Pierre-Emerick Aubameyang. Vedremo su chi cadrà la scelta, anche se ci sono nomi che ancora non sono emersi in maniera roboante sui Media», ha concluso Fassone. Sulla stessa linea Yonghong Li, proprietario e presidente del Milan: «Dal primo giorno avevo garantito acquisti per il Milan. Torneremo grandi in Italia ed Europa, sorprenderemo i nostri tifosi». Poi, si penserà al mercato in uscita. Ma prima Montella avrà l’ennesimo regalo, il centravanti.



L'ANALISI DEL TECNICO

Tanti acquisti che corrispondono a grandi ambizioni. Lo sa bene Vincenzo Montella. «Non sarà semplice per via dei numerosi acquisti, ma sono molto fiducioso per la prossima stagione. Non credevo che avremmo fatto le cose così velocemente sul mercato. Tanti sono arrivati, qualcuno arriverà ancora», dice il tecnico da Guangzhou, nella conferenza che apre il tour cinese. «Ci tengo a ringraziare personalmente il presidente Yonghong Li, sia per l'entusiasmo che ha portato sia per gli investimenti fatti. Tutto questo sta facendo sognare i tifosi e questo è un bene. Ora tocca a noi», ha aggiunto l'allenatore.

