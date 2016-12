«Parte del distacco con la Juventus è data dal fatto che Spalletti sia qui da solo un anno mentre loro hanno una grande stabilità con i giocatori, le strategie, le tattiche e le mentalità». Il presidente Pallotta spiega così la differenza tra giallorossi e bianconeri. Una stabilità che a Trigoria si sta cercando di costruire per tentare di lottare per un titolo che i tifosi aspettano da anni: «Ci vuole tempo per costruire tutto ciò e Luciano ha già fatto un gran lavoro, nonostante sia qui da solo un anno. La mentalità nelle partite non si acquista con un anno o con sei mesi. Tutti i cambiamenti che abbiamo fatto in termini di dirigenza, le attività calcistiche e commerciali sono solo una parte di questo», ha detto Pallotta al sito ufficiale del Club.



TOTTI E DE ROSSI LEGGENDE

Li hanno imparati a conoscere e hanno compreso quanto la città ami i suoi due capitani. Per Strootman e Ruediger allenarsi quotidianamente con Totti e De Rossi rappresenta un onore: «Senza di loro la Roma non esisterebbe. Entrambi sarebbero potuti andare in una qualsiasi delle migliori squadre del mondo. Anche in Olanda quando dici Roma tutti pensano a Totti e De Rossi. Il derby? I tifosi ancora mi fermano per strada. È ancora più bello considerando tutto quello che ho passato con il mio infortunio», ha detto Strootman. Sulla stessa linea anche Ruediger, che aggiunge: «A volte, quando mi basta guardare tutti e due e ho la pelle d’oca, perché per me si tratta di vere e proprie leggende del calcio».