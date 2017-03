Roma, ora è ufficiale: il ds Monchi lascia il Siviglia

di Gianluca Lengua

Adesso è ufficiale: «Il Siviglia e Ramón Rodríguez Verdejo, detto Monchi, hanno raggiunto un accordo per la partenza del direttore sportivo, approvato questo pomeriggio dal Consiglio di amministrazione». Dopo l'incontro a Londra tra la dirigenza romanista e il ds spagnolo, ecco il comunicato del club andaluso che annuncia l'addio di Monchi. Venerdì alle 14.30 il presidentre Castro terrà una conferenza stampa insieme con l'ormai ex dirigente. Non è escluso che dopo il derby del 4 aprile Luciano Spalletti possa incontrarlo per definire la prossima finestra di mercato.

