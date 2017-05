Milan, dopo Kessie e Rodriguez caccia al regista. Schick, insidia estera per Juve ed Inter

di Eleonora Trotta

I tifosi del Milan festeggiano: Kessie è stato scippato alla Roma, mentre Rodriguez all'Inter. I documenti sono pronti, le firme attese dalla prossima settimana. Fondamentale la volontà dell'ivoriano, affascinato dal progetto e dal pressing incessante dei rossoneri: radiomercato riporta un incontro decisivo nei giorni scorsi proprio a casa del giocatore. Confermate pure le cifre: 28 milioni all'Atalanta (il pagamento, a differenza di quello pattuito inizialmente tra i giallorossi e bergamaschi, partirebbe da quest'anno) e un quinquennale da 2 milioni a stagione per Kessie. La clausola di 22 milioni del duttile terzino svizzero è scesa invece a 15 più 3 di bonus. Due acquisti mirati e fortemente voluti dal duo Mirabelli-Fassone, che si aggiungono a quello già definito di Musacchio dal Villarreal (altri 18 milioni). Ora è il turno del regista e dell'attaccante. Ruoli delicati da coprire con innesti d'esperienza. A centrocampo, Badelj e Luiz Gustavo si confermano tra i profili maggiormente graditi. E il canale preferenziale aperto con l'agenzia Rogon, la stessa di Rodriguez, potrebbe essere un vantaggio per arrivare al brasiliano. In attacco, il sogno è sempre Morata (il Chelsea è in pole), mentre Kalinic l'obiettivo più concreto.



ASTA PER SCHICK

A proposito di croati, il futuro di Perisic tiene sempre banco in casa Inter. Il club nerazzurro ha necessità di bilancio: è lui il prescelto per fare cassa entro il 30 giugno. Il prezzo fissato di 50 milioni di euro è ben noto a Chelsea e United. L'altro caso del momento è Patrick Schick. Il duello con la Juve (rappresentata in questo caso da Nedved, connazionale del giovane attaccante) è sempre più avvincente: i bianconeri risultano in corsia di sorpasso, ma dall'estero - Tottenham e Borussia Dortmund in particolare - non mollano la presa. C'è da convincere Schick, intenzionato a vivere una stagione da assoluto protagonista dopo la vetrina di questa annata. La clausola di 25 milioni di euro è un vero rimpianto per la Sampdoria; a nulla sono valsi i tentativi di Ferrero di alzarla a 40. Di certo, il presidente blucerchiato proverà a trovare una formula per trattenere il suo gioiello almeno per un altro anno. Si decide in settimana.



