Juve-Schick, si inserisce la Roma: Monchi e Massara incontrano gli agenti a Milano

di Eleonora Trotta

Blitz della Roma per Patrick Schick. Oggi Monchi e Massara hanno incontrato a Milano gli agenti dell'attaccante della Sampdoria per un confronto allargato sulla situazione del giovane più richiesto del momento. Il talento classe '96 è stato prenotato dalla Juve, al tavolo con la Sampdoria per definire i dettagli sul pagamento della clausola, fissata a 25 milioni di euro. Venerdì è in agenda un nuovo appuntamento: come è noto, il dg Marotta vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per ottenere un piccolo sconto. L'Inter si sente ancora in corsa, mentre dall'estero Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham sono pronte a rilanciare. Il quadro ora è noto ai dirigenti giallorossi, che partono da una situazione di svantaggio. Schick la scorsa estate è stato vicinissimo al trasferimento nella Capitale. Ma la mancanza di liquidità della società di Pallotta favorì Ferrero: Schick diventò così blucerchiato per 'appena' 4 milioni di euro.

