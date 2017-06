Lazio, blitz a Milano: incontro con l'agente del "Papu" Gomez

di Valerio Cassetta

Continuano i contatti tra la Lazio e l'Atalanta. Dopo la cessione a titolo definitivo di Berisha ai bergamaschi, il ds biancoceleste Igli Tare è volato a Milano. In programma un incontro con Giuseppe Riso, agente di Alejandro Gomez. L’esterno atalantino classe ’88 è stato individuato da Inzaghi come sostituto ideale del partente Keita. Le parti sono ancora distanti. L'Atalanta valuta il "Papu" intorno ai 20 milioni di euro, mentre la Lazio, per abbassare il costo dell'operazione, sta provando ad inserire il cartellino di Cataldi e il prestito biennale di Germoni.

