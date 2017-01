Roma, non solo Grenier Massara a Milano: ore calde per Donsah e Kessie

di Eleonora Trotta

Il ds della Roma Ricky Massara in arrivo a Milano, dove attenderà il dg Baldissoni: un affiancamento che anticipa altri possibili affari in chiusura dopo Grenier. Donsah e Kessie restano gli obiettivi più caldi dei dirigenti capitolini, che puntano alla combinazione di qualità e prospettiva. Con il centrocampista ghanese classe '96 c'è un accordo di massima (previsto un nuovo confronto con il suo entourage), ora il ds Massara sta rimodulando l'offerta e le condizioni del riscatto per ingolosire il Bologna. Pertanto la società di Trigoria spazia su un ventaglio di ipotesi che vanno dal prestito oneroso all'inserimento di condizioni più facili da realizzare. La prima proposta, basata su un prestito e obbligo di riscatto a 8 milioni al raggiungimento del 50% delle presenze, è stata immediatamente respinta dal ds Bigon.



FIDUCIA KESSIE

Il bersaglio in vista dell'estate si conferma invece Kessie. La Roma intende impreziosire questa dinamica sessione prenotando il primo innesto di giugno. L'offerta presentata all'Atalanta è ghiotta, trapela ottimismo: 22-25 milioni (prestito e obbligo di riscatto nel 2018) con l'inserimento di Marchizza e altri giovani della Primavera. Ma il ds Massara aveva provato a sorprendere tutti, contendenti compresi. Nella giornata di ieri, filtra da Bergamo, il dirigente romanista ha cercato di convincere l'Atalanta a mollare ora la presa sul centrocampista ivoriano classe '96. Un tentativo immediatamente stoppato dal presidente Percassi, che non ha intenzione di perdere a gennaio un altro pezzo pregiato della sua rosa. Sullo sfondo vigilano Psg e Chelsea: due top club pronti ad inserirsi qualora la Roma, in trattativa con l'entourage del giocatore da circa un mese, non riuscisse a perfezionare l'affare con i bergamaschi. Capitolo Defrel: resta la solita distanza sulle valutazioni. I giallorossi offrono circa 15 milioni, a fronte di una richiesta del patron Squinzi di 22.

