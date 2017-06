Roma, Salah a un passo dal Liverpool per 45 milioni: ecco i motivi dell’addio

di Gianluca Lengua

Il Liverpool è davvero a un passo da Mohamed Salah. Il club inglese, ha già concordato con la Roma i termini economici del trasferimento dell'attaccante. Salah sarà in Inghilterra martedì, visto che ha già prenotato un volo per Liverpool proprio quel giorno, e verrà sottoposto alle visite mediche di rito. La Roma, tramite il suo ds Monchi, aveva chiesto inizialmente 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che vanta un passato in Premier League con il Chelsea, poi però le parti si sono accordate per 45 milioni, che resta comunque una cifra di assoluto rilievo per il cartellino di un giocatore.



LA ROTTURA CON SPALLETTI

Giunto a Roma nell’estate del 2015 dopo le accese polemiche tra Fiorentina e Chelsea, Salah ha trovato Rudi Garcia un allenatore con cui si è immediatamente istaurato un ottimo rapporto basato sul rispetto reciproco. L’addio del francese e l’arrivo di Luciano Spalletti a metà stagione ha cambiato alcuni equilibri che, però, non hanno intaccato il rendimento dell’attaccante. Il 26 febbraio durante una conferenza stampa, Lucio fa addirittura vedere un video introducendolo come un «comportamento pazzesco» del pupillo Momo: un recupero dalla trequarti campo avversaria in una gara casalinga contro il Palermo sul 4 a 0 dopo aver segnato due gol. Il legame con il tecnico toscano e l’attaccante, però, si è andato a deteriorare proprio durante la stagione appena terminata, alcune dichiarazioni di Spalletti, pronunciate durante e dopo l’impegno in Coppa d’Africa, non sono state digerite dell’egiziano che già prima che finisse la stagione (e quindi senza sapere quale allenatore si sarebbe seduto in panchina l’anno successivo), aveva già deciso di lasciare la Roma. Il club ha accettato la sua richiesta senza particolari opposizioni dato che la cessione avrebbe portato denaro fresco nelle casse della società per sanare il bilancio. A queste motivazioni va aggiunta anche la voglia di rivincita in Inghilterra, visto che l’avventura al Chelsea non ha portato i risultati e sperati.



LA CONFERMA DELL’AMICO

«Buona fortuna a Liverpool, fratello. Sei una leggenda e meriti di giocare ad Anfield». Il messaggio di conferma della trattativa arriva dall’amico di Momo, Mohamed Ali che su Facebook ha anche allegato una foto con l’attaccante. Sui social iniziano a circolare i fotomontaggi di Salah con la maglia del Reds, mentre la Roma dovrà adoperarsi per sostituire all’interno degli store ufficiali la gigantografia dell’egiziano usato come uomo immagine per la campagna abbonamenti. La sua maglietta è la più venduta dopo quella di Totti ed è il calciatore più seguito nel mondo arabo (è chiamato il Messi d’Egitto): un duro colpo anche all’area marketing che spera in un acquisto che faccia perdere la testa ai tifosi.

