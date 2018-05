Giro d'Italia, Schachmann vince la 18esima tappa: Yates ancora in rosa

di Francesca Monzone

Nella prima tappa del trittico alpino vinta da Schachmann della Quick Step Floors, si assottiglia il distacco tra la maglia rosa Simon Yates che ha avuto una giornata di crisi e Tom Dumoulin secondo nella classifica generale. Tra i due ora ci sono solo 28” di distacco e il vincitore finale a questo punto rimane ancora incerto. L’azione che ha messo in crisi Yates è partita da Froome della Sky nel finale, che con la sua frullata micidiale ha lanciato la sfida ai suoi avversari. Yates non è riuscito a rispondere e si è staccato da Froome e Dumoulin, arrivando sul traguardo con un ritardo di quasi trenta secondi sui suoi diretti avversari. Schachmann è stato il trionfatore della tappa numero diciotto: 196 chilometri da Abbiategrasso a Prato Nevoso. Al secondo posto Ruben Plaza Molina dell’Israel Cycling Academy, seguito da Mattia Cattaneo della Androni Giocattoli.



La frazione di oggi è stata caratterizzata da una fuga che il gruppo ha lasciato andare, dove c’era anche il tedesco della Quick Step Floors.



Schachmann: “Ero preoccupato nel finale ma sapevo di avere delle possibilità di vittoria. Non volevo attaccare troppo presto per non commettere errori. Sono contentissimo per questa vittoria”.

Yates: “Nel finale ero stanco ma sono ottimista, ci sono ancora due giorni di corsa. Non sono preoccupato”.

