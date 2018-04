Cagliari-Udinese 1-1 La Diretta Lasagna sblocca, pari di Pavoletti

La partita tra Cagliari ed Udinese apre il programma della 32esima giornata di Serie A: dopo la sconfitta della scorsa settimana sul campo del Verona, la situazione dei sardi in classifica si è fatta molto delicata, ed è assoluta priorità per i padroni di casa fare bottino pieno quest'oggi per evitare brutte sorprese di fine stagione. L'Udinese viene da 8 sconfitte consecutive, i ragazzi di Oddo devono invertire la tendenza perché la zona salvezza non è poi così lontana.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Fofana, Adnan; Lopez, Lasagna.

