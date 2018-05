Marsiglia-Atletico Madrid: dalle 20,45 La Diretta Garcia sfida Simeone la finale parla un po' italiano

All'avveniristico Groupama Stadium di Decines-Charpieu, nella periferia di Lione, va in scena la finale di Europa League 2018 tra Olympique Marsiglia ed Atletico Madrid. Per l'OM si tratta della terza finale di sempre, dopo quelle perse nel 1999 a Mosca contro il Parma di Malesani e nel 2004 a Goteborg contro il Valencia di Rafa Benitez. L'Atletico invece si ripresenta all'atto conclusivo dopo le coppe alzate nel 2010 contro il Fulham ad Amburgo e nel 2012 contro l'Athletic Bilbao a Bucarest.



Il Marsiglia arriva a Lione dopo essere partito addirittura dai preliminari, dove aveva sfidato prima l'Ostenda e poi il Domzale. Dopo aver chiuso il suo girone alle spalle del Red Bull Salisburgo, la squadra di Garcia ha poi eliminato Braga, Athletic Bilbao, RB Lipsia e lo stesso Salisburgo. L'Atletico ha invece terminato al terzo posto il girone di Champions League dietro Roma e Chelsea, per poi superare in Europa League nell'ordine Copenhagen, Lokomotiv Mosca, Sporting Lisbona e Arsenal.



Una squadra francese torna in una finale europea per la prima volta dal 2004, quando il Monaco perse contro il Porto in Champions League, inoltre il Marsiglia diventa anche la prima squadra da 13 anni a disputare una finale di Europa League nella propria nazione: l'ultima fu lo Sporting Lisbona, che nel 2005 perse per 1-3 contro il CSKA Mosca nel suo Josè Alvalade. La presenza dell'Atletico marchia invece la quinta finale nelle ultime sette edizioni con almeno una squadra spagnola in campo.

