​Lazio, Leiva: «Un punto in più per il nostro obiettivo». Patric out per la Fiorentina

di Valerio Cassetta

Punta dritto alla Champions League, Lucas Leiva. “Il Comandante” della Lazio su Instagram ha commentato il pareggio nel derby contro la Roma: «Una partita difficile e non è stata bellissima – ha scritto il centrocampista -, ma abbiamo preso un punto e stiamo ancora lottando per il nostro obiettivo». Con lo 0-0 di ieri sera, infatti, la Lazio resta agganciata al terzo posto, a pari merito con la Roma a quota 61 punti, mantenendo una lunghezza di vantaggio sull’Inter, ferma a 60. Infine, il brasiliano ha riservato un pensiero per i tifosi, autori di una doppia coreografia mozzafiato: «Grazie per il vostro sostegno oggi».



RIPRESA

Intanto, in mattinata la Lazio è tornata ad allenarsi a Formello. Scarico per i protagonisti del derby, seduta normale per chi ieri è rimasto a riposo. In vista del match con la Fiorentina, in programma mercoledì sera al Franchi, Simone Inzaghi dovrà valutare le condizioni di Lulic e Patric. Il primo è ancora alle prese con i postumi di una contusione alla coscia rimediata contro l’Udinese. Lo spagnolo, invece, dovrebbe saltare la trasferta di Firenze, cercando di recuperare per il match con la Sampdoria di domenica prossima all’Olimpico. Ottimismo, infine, per Strakosha, che ieri sera aveva accusato un lieve fastidio muscolare: contro la Viola sarà regolarmente tra i pali.

