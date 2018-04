Roma, una Spal per non piangere

di Ugo Trani

dal nostro inviato

FERRARA La tappa di Emilia precede, da calendario, quella di martedì in Inghilterra.Mala partita contro la Spal quart’ultima non è certo la prova generale per la semifinale d’andata ad Anfield Road. La Roma di oggi pomeriggio sarà completamente diversa dalla prossima: nella formazione e nel sistema di gioco. Di Francesco fa come Klopp, anche lui impegnato in trasferta nel sabato della Premier, e risparmia qualche titolare incampionato.Il vantaggiocheha però il suo collega è invidiabile, soprattutto prima delle 2 gare di semifinale: il tedesco ha già blindato lapartecipazione allaChampions. I giallorossi, a 5 gare dal traguardo, se la devono invece guadagnare, perché il 3° posto, difeso nel turno infrasettimanale, non è ancora al sicuro: la Lazio ha gli stessipunti e l’Inter quinta è vicinissima (-1). Basta niente per scivolare fuori dal giro che conta, lasciando gli ultimi 2 posti liberi alle rivali. Il successo alMazzaè, dunque, necessario. Propriocomeil turnover.



