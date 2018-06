Perù-Danimarca alle 18 La Diretta

Dopo ben 36 anni di assenza, il Perù torna finalmente a far gioire un popolo intero e ad affacciarsi sul palcoscenico prestigioso di una Coppa del Mondo. Per questo suo match d'esordio affronta la Danimarca, che invece negli ultimi tempi si è abbastanza stabilizzata a questi livelli: questa è la quarta partecipazione nelle ultime sei edizioni. Entrambe puntano ad un posto agli ottavi in un gruppo parecchio equilibrato dietro alla favorita Francia.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

PERU': -

DANIMARCA: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA