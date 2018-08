Inter, semaforo verde per Keita: il Monaco non lo convoca. André Silva vola a Siviglia

di Eleonora Trotta

L'affare Keita-Inter è virtualmente concluso. L'ultimo indizio arriva dalla lista dei convocati del tecnico Jardim per la sfida contro il Nantes: manca l'attaccante della Lazio, in parola con il club nerazzurro per un contratto di 1+4 anni, e prossimo rinforzo di Luciano Spalletti. Confermata anche l'intesa tra club: prestito oneroso (5 milioni) più riscatto a circa 30. Candreva potrebbe fare il percorso inverso. C'è tempo fino al 31 agosto, quando chiuderà il calciomercato in Francia.

André Silva intanto è atteso a Siviglia per le visite mediche, che anticipano la firma sul contratto. L'attaccante portoghese ha salutato stasera i compagni del Milan e i tifosi fuori dai cancelli del centro sportivo.

