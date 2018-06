Juve, Emre Can atteso nel week-end, Morata resta nel mirino

di Alberto Mauro

Emre Can è atteso a Torino nel fine settimana per sostenere le visite presso il JMedical e la firma sul contratto che lo legherà alla Juve per 4 anni. Nei prossimi giorni la Juventus incontrerà il Genoa per valutare la possibilità di un futuro approdo di Sturaro e Mandragora in Liguria. Morata rimane un’ipotesi molto interessante in attacco, soprattutto in caso di partenza di Gonzalo Higuain, che parlerà con la dirigenza dopo i Mondiali. Per sostituire Lichtsteiner e Asamoah alla Continassa si segue sempre la doppia pista Darmian – Cancelo: discorso avviato con il Manchester United, ma richiesta inglese (18 milioni) ancora troppo alta per Marotta e Paratici che non mollano nemmeno Cancelo. Il Valencia lo valuta 40 milioni e gradirebbe il pagamento cash, mentre la Juve avrebbe provato a inserire Pjaca come contropartita per abbassare il prezzo. Ma il croato – molto ambito - in Spagna piace soprattutto al Siviglia che potrebbe accelerare a breve per chiudere con i bianconeri, in Italia per Marko in pole c’è sempre la Fiorentina. Infine occhi puntati sul giovane russo Golovin, seguito da molti top club europei, la Juve è pronta a sondare il CSKA Mosca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA