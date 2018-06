Ziyech rompe con l’Ajax: «Non ne posso più». La Roma resta alla finestra

di Gianluca Lengua

Monchi prenderà una pausa dalle tratttive per qualche settimana, il mercato resta in stan-by dopo i nove acquisti piazzati nel mese di giugno. Il direttore sportivo romanista adesso si concentrerà sulle cessioni (Alisson, Peres e uno tra El Shaarawy e Perotti) e il rinnovo contrattuale di Florenzi, dopo il Mondiale, invece, potrebbe mettere a segno nuovi acquisti anche in base alle partenze. Tra i nomi più caldi in entrata c’è quello di Hakim Ziyech centrocampista dell’Ajax che in nazionale ha ufficializzato il suo addio al club olandese: «Ne ho abbastanza di questo teatro, in Olanda vogliono solo criticarmi. Tutte queste storie, i numeri e le statistiche che non rispecchiano quello che vedo io e quello che il club pensa di me. Se la differenza è così grande, allora vuol dire che stanno cercando solo quella. Tutto è possibile, ma ormai con questo ho chiuso una volta per tutte». Un addio confermato anche dall’allenatore Ten Hag: «Mi sarebbe piaciuto tenerlo, ma ha già l’accordo con un club. L’unica cosa che posso fare è augurargli buona fortuna nella sua nuova squadra. Se si manterrà su questi livelli all’estero? Se sei il migliore in Olanda, non penso che avrai problemi».



L’OFFERTA - Monchi avrebbe offerto all’Ajax 30 milioni di euro più bonus, mentre al calciatore un contratto di 5 anni a 2.5 milioni. Cifre che potrebbero subire delle variazioni. Al momento il ds giallorosso è soddisfatto della rosa costruita per Di Francesco, ma delle integrazioni future non sono da escludere.

