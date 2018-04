Barcellona, Thiem e Dimitrov volano ai quarti di finale

Grigor Dimitrov approda ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 2.510.900 euro). Il bulgaro, numero 5 del mondo e seconda testa di serie, supera a fatica il tunisino Malek Jaziri, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 (10-8). in due ore e 50 minuti. Avanza ai quarti anche l'austriaco Dominic Thiem, numero 7 del mondo e 3 del seeding, che batte lo slovacco Jozef Kovalik, numero 146 del ranking Atp, per 7-6 (7-5) 6-2 in un'ora e 43 minuti.

