Simeone jr, il Genoa rifiuta 18 milioni dall'Atletico Madrid. C'è anche la Lazio in fila

di Eleonora Trotta

Il Genoa non abbassa le pretese per Simeone jr. Nelle scorse settimane, il club rossoblu ha infatti rifiutato 18 milioni dall'Atletico Madrid che, insieme al Siviglia e Villarreal, guida il gruppo delle corteggiatrici spagnole dell'attaccante rossoblu. I colchoneros potrebbero però presentare una nuova offerta per il figlio del proprio tecnico, da tempo nel mirino della Lazio di Simone Inzaghi. Autore di 10 gol in campionato, El Cholito è valutato dal presidente Preziosi circa 25-30 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA