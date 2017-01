Roma, nuovi contatti per Donsah del Bologna. Appuntamento per Defrel

di Eleonora Trotta

La Roma non molla Godfred Donsah. Nelle ultime ore il club giallorosso ha intensificato i contatti per il duttile centrocampista del Bologna. Trattato in questa sessione anche dal Torino, il ghanese classe ’96 è valutato circa 8-10 milioni di euro. L’operazione potrebbe essere agevolata dagli ottimi rapporti tra i due club.



INCONTRO PER DEFREL

La Roma resta così attiva su più fronti. Infatti, in serata è previsto un nuovo incontro con il Sassuolo per Defrel. Come è noto, tra le parti permane una distanza economica: il club giallorosso non è disposto a spingersi oltre i 15-16 milioni per il cartellino dell'attaccante francese, a fronte di una richiesta di 22 milioni. Il gap si può ridurre con l'inserimento di alcuni giovani graditi alla dirigenza neroverde, come Marchizza e Luca Pellegrini. Lorenzo Pellegrini, invece, resta fuori dai discorsi intavolati. Il ds Massara ha già ribadito al suo collega Angelozzi di non voler rinunciare al gentlemen's agreement che permette alla società di Pallotta di riacquistare il centrocampista classe '96 a giugno con un assegno di 10 milioni di euro.

