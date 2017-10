Di Francesco: «C'è il rammarico. E Kolarov deve essere un esempio per i giovani»

«Kolarov deve essere un esempio anche per i giovani, ha una qualità di prestazione unita al rendimento devastanti». Parola di Eusebio Di Francesco che dopo il match pareggiato con il Chelsea esalta il suo laterale. «C'è il rammarico che quando giochi così certe partite le devi portare a casa, ma anche quando eravamo sotto la squadra interpretava al meglio quello che gli chiedevo».



Il pareggio di Londra deve essere un «punto di partenza» per la Roma: Eusebio Di Francesco è tanto orgoglioso quanto dispiaciuti per il punto conquistato sul campo del Chelsea. «Quando giochi una partita del genere devi portare a casa il risultato pieno - le parole del tecnico della Roma -. Ma dobbiamo anche ricordare che eravamo sotto di due gol. Abbiamo avuto più del 60% di possesso palla, siamo venuti qui a fare la partita, con la giusta mentalità. Questa prestazione ci deve dare consapevolezza, ma non presunzione. Perché è facile illuderci. Per questa ragione la partita di questa sera deve essere un punto di partenza, e non di arrivo». Menzione speciale per Edin Dzeko, autore di una doppietta nella sua 100esima partita con la maglia del Roma. «Ovviamente sono contento per i suoi gol, ma quello è il suo mestiere. Quello che ho più apprezzato è stata la sua grande disponibilità, mettersi al servizio dei compagni. Poteva anche segnare più gol, ma quando sta in area è un attaccante devastante».

